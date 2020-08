Tutino intriga De Zerbi: può sbloccare Boga al Napoli, affare possibile

Gennaro Tutino può essere la chiave per Jeremie Boga al Napoli, la notizia di calciomercato viene rilanciata da Corriere dello Sport.

Nel calciomercato in era di crisi serve pazienza e tanti intrecci, oramai lo si è capito. Per questo il Napoli lavora per Boga inserendo nella trattativa Gennaro Tutino. L’attaccante 24enne sembrava vicinissimo alla Salernitana, ma continua ad allenarsi nel ritiro di Castel di Sangro. Sul calciatore, secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, c’è il Sassuolo. A De Zerbi piace e ci sta facendo più di un pensierino, ecco perché il Napoli non ha ancora smesso di pensare a Boga. Con i neroverdi si può imbastire una trattativa da 25 milioni milioni di euro, più il cartellino dell’attaccante che ha giocato all’Empoli lo scorso anno.

Tutitno al Sassuolo e Boga al Napoli, sarebbe una soluzione che farebbe felici praticamente tutti e che pare ancora più che praticabile. L’idea resta in piedi, va perfezionata e completata. E’ fuori da ogni dubbio che l’ivoriano si uno dei preferiti di Cristiano Giuntoli e dell’allenatore Gennaro Gattuso. In questi giorni si sta valutando, o rivalutando, anche Hirving Lozano per il ruolo che potrebbe essere di Boga. Il messicano deve dare garanzie, altrimenti andrà via. Su Lozano c’è il Genoa ma l’ingaggio del calciatore è davvero molto alto. Le difficoltà di calciomercato non scoraggiano il Napoli che ha messo nel mirino Boga e tenta il Sassuolo con Tutino, sapendo che De Zerbi apprezza molto il giocatore. E’ proprio su questo che cerca di far leva Cristiano Giuntoli, sapendo che il club neroverde non è nuovo ad operazioni simili. Già nel recente passato ha preso calciatori come Locatelli, ingabbiato al Milan, ma incredibilmente rivalutato da quando gioca al Sassuolo. Insomma l’opportunità esiste ed è concreta, ma bisogna ancora continuare a trattare per trovare tutti gli incastri giusti.