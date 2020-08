Branca sorprende tutti: “Per lo scudetto c’è anche il Napoli”

Marco Branca inserisce il Napoli nella corsa scudetto. L’ex direttore sportivo dell’Inter ha fiducia nel gruppo di Rino Gattuso.

Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva. Branca ha parlato della stagione dell’Inter e della corsa scudetto nella quale ha inserito anche il Napoli di Gennaro Gattuso. Ecco le sue Parole

“Sono rimasto sorpreso dalla sconfitta dell’Inter contro il Siviglia. Credevo che l’Inter stesse meglio dal punto di vista psicologico e in forma ottimale per affrontare una squadra scomoda.

Pensavo che la squadra di Conte potesse avere qualche chance in più, invece mi è sembrata meno sicura delle partite precedenti. Mi dispiace per com’è andata. Il Siviglia ci ha messo l’esperienza, ma mi aspettavo che l’Inter fosse più pimpante.

Voci su Messi? Se vuole cambiare squadra, lo farà sicuramente, il Barcellona non ha la forza per trattenerlo contro il suo volere. E lo stesso vale anche in caso contrario“.

Branca ha poi aggiunto: “Per lo scudetto potrebbe essere una lotta a tre con una sorpresa. Il Napoli rientrerà in corsa per essere competitivo, quest’anno ha fatto molto meno”.