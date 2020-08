Maran al Genoa, il nuovo modulo ed il sogno Lozano

Oggi viene presentato il nuovo Genoa di Rolando Maran, nel nuovo modulo c’è spazio anche per Hirving Lozano del Napoli.

Lozano resta un sogno per il Genoa, ma il nuovo modulo di Maran offre buoni spunti per accogliere il messicano. Il problema resta l’ingaggio del calciatore: 4,5 milioni di euro a stagione, difficile che i rossoblu possano accollarsi uno stipendio del genere a meno che il presidente Preziosi non voglia fare un bello strappo alla regola. Nel 4-3-1-2 di Maran, Lozano potrebbe avere la collocazione giusta nelle due punte davanti al trequartista.

Ieri Cristiano Giuntoli ha fatto capire che Lozano ha ancora qualche chance da giocarsi con il Napoli. Il messicano dopo un anno di adattamento è chiamato a dare delle risposte significative nel ritiro di Castel di Sangro. Gennaro Gattuso lo valuterà a fondo e forse potrebbe essere uno degli ultimi a partire. Il messicano dovrà dimostrare di poter dire la sua come esterno di destra, questo è il suo obiettivo se vorrà restare in maglia azzurra, altrimenti si dovrà trovare una soluzione per il calciatore. Intanto sul fronte cessioni è vicinissima quella di Allan che piace all’Everton.