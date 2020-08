Giuntoli: “Callejon dava equilibrio. Sostituto? Potremmo averlo in casa”

Il Napoli cerca il sostituto di Josè Callejon, ma secondo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli non è semplice trovarlo sul mercato.

Si parla di calciomercato con Cristiano Giuntoli a Castel di Sangro che fa il punto sulla questione Callejon. Sostituire lo spagnolo non è affatto semplice. Lo fa capire perfettamente anche il ds azzurro che in conferenza stampa dal ritiro del Napoli dice: “Josè dava molto equilibrio a tutta la squadra, sarà difficile trovarne uno simile“. Il sostituto potrebbero però essere già in casa dato che Gattuso ha “dimostrato di poter utilizzare in quella posizione sia Politano che Lozano. Io non sarei sempre alla ricerca di giocatori sul mercato. Va ricordato che ci sono giocatori che fino ad ora non hanno reso quanto possono. Politano – aggiunge Giuntoli a proposito del sostituto di Callejon – può sicuramente attaccare di più rispetto allo spagnolo, ma in difesa dà qualcosa in meno“.

Per ora il direttore sportivo non si sbilancia molto sul mercato ma dice: “In questo momento le aziende si stanno leccando le ferite a causa delle perdite degli scorsi mesi, ma provano anche a capire quale sarà il futuro. Mercato? Spero che dopo la prima settimana di settembre potremmo capire qualcosa in più su questo mercato estivo“. Le parole del direttore sportivo fanno capire quanto sia complicato operare in questo momento di crisi. Per Giuntoli sostituire Callejon non sarà semplice, ma ci sta comunque provando ma con i tempi giusti, aspettando anche indicazioni da Gattuso. Intanto il direttore sportivo prova a sfoltire la rosa con Tutino e Gaetano in uscita. Andrà via anche qualche big, ma De Laurentiis è stato chiaro non si faranno sconti a nessuno. Il presidente non vuole svendere i propri calciatori e lo sa anche Giuntoli che a sta trattando le cessioni di Koulibaly, Allan e Milik.