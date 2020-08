Il Mattino – Gaetano alla Cremonese, Tutino alla Salernitana

Cristiano Giuntoli pensa a sfoltire la rosa con Gianluca Gaetano alla Cremonese e Gennaro Tutino alla Salernitana.

Nel Napoli ci sono due trattative in uscita in fase di definizione e sono Tutino alla Salernitana e Gaetano alla Cremonese. Secondo Il Mattino gli affari sono vicini alla conclusione. Se tutto fosse confermato allora si escluderebbe la possibilità che Tutino possa essere usato come contropartita tecnica per arrivare a Boga del Sassuolo. L’attaccante di proprietà del Napoli a 24 anni resta un talento che ancora deve sbocciare del tutto, così come Gaetano che è apprezzato dalla critica ma deve trovare ancora quella continuità di rendimento che potrebbe fargli fare il salto di qualità, come ha fatto ad esempio Lorenzo Insigne.

Per Gaetano e Tutino la Cremonese e la Salernitana potrebbero essere due piazze in cui fare lo step successivo. Il centrocampista ci ha provato già lo scorso anno a Cremona, mentre Tutino si è diviso tra Verona ed Empoli. Intanto nella lista dei partenti c’è sempre Younes che pare vicino al Genoa, così come andranno via Ounas, Ghoualam, Malcuit e Ciciretti. Tra i big anche Hysaj non è sicuro di restare, mentre si cercano soluzioni per Milik e Koulibaly.