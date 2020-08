Il Mattino – Napoli intesa totale con Veretout, si tratta con la Roma

Il Napoli punta Jordarn Veretout della Roma, secondo Il Mattino il club azzurro ha trovato l’accordo totale con il centrocampista.

La notizia buona è che la Roma non ritiene incedibile Veretout, centrocampista che piace al Napoli. Gli azzurri, secondo Il Mattino, hanno un accordo pressoché totale con il giocatore ma bisogna trovare quello con la società giallorossa. In questo caso le variabili aumentano, il club di Friedkin è pronto a ragionare sulla cessione ma in campo bisogna mettere soldi o contropartite tecniche. Ed è qui che tiene sempre banco la situazione legata ad Arek Milik. Il polacco, insieme con Koulibaly, diventa ago del mercato del Napoli. Dopo i tanti milioni spesi è chiaro che il club di De Laurentiis debba sfoltire la rosa, facendo cassa anche con pezzi pregiati. Così Jordan Veretout al Napoli può arrivare magari dopo l’addio di Allan. I rapporti con l’Everton sono frequenti, si è mosso anche Ancelotti. La società partenopea ha visto al ribasso le pretese economiche ma ora i Toffees dovranno fare uno sforzo per raggiungere almeno i 30 milioni di euro cash. In questo caso la sensazione è che l’affare si farà, oramai c’è la volontà di tutti di chiudere l’operazione.

Veretout al Napoli, cosa manca

Il vero dubbio del mercato partenopeo resta Milik. L’attaccante si è promesso alla Juve ma è la Roma che sta facendo maggiori pressioni per averlo in rosa. In un gioco di incastri ci sarebbe l’opportunità che Dzeko vada ai bianconeri e il polacco alla Roma. Questa operazione potrebbe sbloccare anche Veretout al Napoli. C’è da pazientare, anche se il ritiro di Castel di Sangro è già in corso e qualsiasi allenatore vorrebbe avere la rosa al completo durante la fase di preparazione. Lo sa bene anche Cristiano Giuntoli che sta lavorando a fondo per cercare anche di sfoltire.