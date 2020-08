Champions League: milioni a cascata per il Napoli, le cifre

La Champions League ‘regala’ al Napoli una pioggia di milioni: settanta secondo le stime fatte da Gazzetta dello Sport.

Il Napoli il prossimo anno non giocherà in Champions League, ma introiterà comunque tanti soldi dalla passata stagione. Gli azzurri si sono fermati agli ottavi di finale, sconfitti dal Barcellona. In ogni caso la massima competizione europea assicura al Napoli di Aurelio De Laurentiis un ottimo budget per la partecipazione. Secondo le stime di Gazzetta dello Sport, che non sono ufficiali ma vanno molto vicino alle cifre reali, il Napoli dalla Champions League incasserà 70 milioni di euro. Tanti soldi sono in arrivo anche per gli altri club italiani che hanno partecipato alla competizione. Ecco quanto scrive il quotidiano sportivo: