Lo strano caso Odriozola: 5 trofei vinti e 10 partite giocate

Quello di Alvaro Odriozola è un record o poco ci manca, l’esterno destro del Bayern Monaco ha vinto 5 trofei con due club diversi.

Vincere 5 trofei con due club diversi e 10 partite giocate, si può fare. E’ il caso di Alvaro Odriozola esterno di difesa del Bayern Monaco in prestito dal Real Madrid. La stagione il terzino l’ha cominciata con il Real Madrid, dove ha vinto la Liga numero 34, giocando in Liga con il Celta, l’Osasuna ed il Granada. Poi 73 minuti con il Maiorca e poi più nulla. Zidane lo ha mandato in panchina, ancora peggio in tribuna durante la Supercoppa spagnola. Nonostante tutto Odriozola ha festeggiato il trofeo del Real Madrid attraverso i social. “Campioni” ha esclamato il calciatore classe ’95 che a gennaio è andato al Bayern Monaco.

Odriozola ed i 5 trofei: arriva il triplete col Bayern

E’ qui che Odriozola ha completato la collezione di vittorie giocando in tutto 613 minuti, alzando quindi un trofeo ogni 122 minuti. Con i baveresi l’esterno basco non ha trovato continuità, accumulando solo tre presenze in Bundesliga e una in Coppa di Germania, mentre pochi minuti gli sono stati riservati nel ritorno di Champions League con il Chelsea. Per il resto della stagione il calciatore si è accomodato sempre in panchina, non preso in considerazione nemmeno quando si è infortunato Pavard.

Nonostante tutto Odriozola si può fregiare di aver vinto ben cinque trofei in una stagione. Ora ritornerà al Real Madrid, ma i blancos non hanno intenzione di trattenerlo, nonostante lui abbia dichiarato di volersi giocare le sue chance. Secondo Sportmediaset il calciatore è finito nel mirino anche dl Napoli che lo starebbe valutando per un eventuale prestito per rinforzare la squadra di Gennaro Gattuso. Opzione che per ora resta solo un’idea, dato che Cristiano Giuntoli sta seguendo soprattutto un terzino sinistro per sostituire il partente Ghoulam.