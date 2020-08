Osimhen canta per i compagni nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Scherzo di Malcuit al bomber ex Lille.

Victor Osimhen canta per i nuovi compagni. Show nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Il nuovo attaccante azzurro si è esibito nel consueto rito di iniziazione in hotel a Castel di Sangro. Victor Osimhen non si è potuto certo tirare indietro.

Il nuovo acquisto di De Laurentiis ha scelto di esibirsi con una bottiglia in mano come microfono, sopra una sedia, cantando la sua canzone preferita. Si è presentato così ai nuovi compagni.

Malcuit ha fatto uno scherzo a Victor Osimhen, il terzino ha ripreso tutta la scena e ha postato tutto sul suo profilo Instagram accompagnando il video con tre “faccine” sorriderti.

Centinaia di messaggi sono arrivati all’indirizzo di Osimhen. L’ex attaccante del Lille è la stella del ritiro del Napoli, Osimhen, canta, corre, fa goal tra gli applausi e i boati del pubblico presente nella cittadina abruzzese. De Laurentiis e Gattuso contano molto sull’apporto di Osimhen per il prossimo anno. Il patron De Laurentiis in conferenza stampa ha incitato i tifosi a sostenere Victor Osimhen.

Osimhen, oggi prenderà il microfono non per cantare, ma per presentarsi ai suoi nuovi tifosi. L’attaccante ex Lille prenderà la parola dal vivo per la prima volta. Lui e anche Amir Rrahmani. I due nuovi acquisti del Napoli saranno presentati in conferenza stampa alle ore 15 presso il Palasport di Castel di Sangro. Ci sarebbe dovuto essere anche Andrea Petagna, ma per la positività al Covid-19 non è in ritiro con il resto del gruppo.