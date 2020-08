Futuro Koulibaly: “Il City alza l’offerta”, lavoro notturno per Giuntoli

Il Manchester City nel futuro di Kalidou Koulibaly, ci lavora Giuntoli. Le ultime notizie vengono date da Spud.

Lavoro fino a tarda notte per il ds del Napoli Cristiano Giuntoli e l’agente Fali Ramadai per parlare del futuro di Koulibaly al Manchester City. L’indiscrezione viene rilanciata da Spud, il ragno del web che svela le trattative di calciomercato, come quella ad esempio che ha portato Eriksen all’Inter. Secondo Spud il City ha alzato la proposta economica, quindi superando l’offerta da 70 milioni di euro messa sul piatto qualche settimana fa. Aurelio De Laurentiis ieri a Castel di Sangro è stato chiarissimo, non svenderà i suoi top player. Messaggio indirizzato a chi vuole comprare i vari Allan, Koulibaly e Milik.

Parole dirette quelle patron azzurro che non hanno chiuso la porte per Koulibaly al City, un futuro ancora da decifrare pienamente ma che Giuntoli sta provando a scrivere nei dettagli. Gli ultimi giorni saranno decisivi per risolvere le questioni che ancora restano da chiarire, ma anche Alvino si è sbilanciato sulla cessione del difensore senegalese, indicando una data precisa. Intanto il calciatore continua ad allenarsi in ritiro a Castel di Sangro, dove il più seguito è senza dubbio Victor Osimhen, vera e propria star del mercato azzurro. Le uscite saranno fondamentali per alimentare il calciomercato in entrata del Napoli ecco perché il futuro di Koulibay, magari al City, è così importante da chiarire. Se il club inglese dovesse arrivare almeno ad 80 milioni di euro o aggiungere bonus molto corposi e facilmente raggiungibili, allora la trattativa si potrebbe sbloccare definitivamente. Così come sembra si possa sbloccare quella che porta Jeremie Boga in maglia azzurra. Le prossime settimane saranno molto intense, come ha fatto sapere anche Giuntoli e ad inizio settembre potrebbero esserci molte novità, ma il mercato è imprevedibile e le accelerate improvviso sono dietro l’angolo.