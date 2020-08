Carlo Alvino svela una clamorosa notizia di calciomercato: due azzurri il cinque settembre partiranno per Manchester.

Il Napoli è impegnato nel ritiro, ma Castel di Sangro è anche la base operativa per il calciomercato dei partenopei. De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso, lavorano per sfoltire la rosa che ad oggi conta ben 36 elementi, come ha ribadito il patron del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa. De Laurentiis ha spiegato che il Napoli non farà saldi ed ha le spalle grosse per resistere agli attacchi di avvoltoi e speculatori.

Carlo Alvino, giornalista molto vicino alle vicende di casa Napoli, ai microfoni di radio Kiss kiss Napoli ha rivelato un retroscena di mercato che ha come protagonisti due calciatori del Napoli. Ecco le sue parole:

“Approfitto di questo spazio per darvi una notizia di calciomercato. A me non piace parlare a vanvera. Se dico una cosa è perché ho la certezza che sia vera“.

Carlo Alvino, ha poi aggiunto: “Posso dirvi con estrema certezza che il Napoli ha prenotato un aereo per il cinque settembre. All’interno ci saranno due azzurri: Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. L’aereo partirà da Capodichino in direzione Manchester. Il difensore senegalese, come è noto, potrebbe approdare alla corte di Pep Guardiola al Manchester City. L’algerino, invece, è vicino al Wolverhampton“.