Alvino: "Andrea Petagna salterà tutto il ritiro. Milik sbaglia..."

Carlo Alvino ha parlato del caso Petagna, positivo al covid, ed ha espresso alcune considerazioni sull’imminente ritiro del Calcio Napoli a Castel Di Sangro.

Carlo Alvino, giornalista e commentatore tv, ha rilasciato alcune considerazioni sul calcio Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Il Napoli è passione, emozione. Il ritiro è sempre un bel periodo per condividere la gioia dei tifosi. Quali calciatori saranno presenti a Castel di Sangro? Ci saranno volti nuovi come Amir Rrahmani e Victor Osimhen, mentre su Andrea Petagna non arrivano buone notizie, il giocatore è positivo al Covid e salterà tutto il ritiro e fare la quarantena“.

Carlo Alvino sul calcio Napoli ha poi aggiunto: “Resta da capire cosa faranno coloro che non hanno ancora chiuso il loro passaggio altrove: è una valutazione, questa, che probabilmente verrà fatta dal Napoli a giorni.

Arkadiusz Milik? Vederlo allenarsi a Castel Volturno non mi va giù, meglio chiudere l’operazione. Tra non troppo dovremmo avere anche l’elenco dei convocati per il ritiro. Personalmente, punterei soltanto su gente con la testa motivata, perché iniziare il ritiro con chi sa di non dover continuare la sua avventura in maglia azzurra non è il massimo, sinceramente“.