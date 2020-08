Gabriel tra Napoli e Arsenal. il presidente del Lille dichiara a Talk Sport che domani il difensore comunicherà la propria decisione.

Napoli o Arsenal, Gabriel domani scioglierà ogni dubbio sul futuro. Il difensore del Lille è stato scelto da Giuntoli quale sostituto di koulibaly, se il senegalese dovesse accasarsi al Manchester City. Nelle ultime ore la corte dell’Arsenal si è fatta insistente. La società inglese ha praticamente raggiunto un’intesa per il suo acquisto per 30 milioni di euro ma, il patto tra il presidente del Lille e De Laurentiis ha frenato la trattativa. Lo stesso Gerard Lopez, patron del club francese, è uscito allo scoperto sul futuro di Gabriel in bilico tra Arsenal e Napoli.

Il presidente del Lille ai microfoni di Talk Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prossima maglia che indosserà il difensore brasiliano:

“E’ giusto dire che Napoli ed Arsenal sono fortemente interessate a Gabriel. Gli abbiamo dato tutto il tempo per prendere una decisione. Abbiamo sempre detto ‘guarda, se abbiamo un accordo con due o tre club e gli accordi sono gli stessi, allora non creeremo una gara di offerte’.

Non credo di esagerare se dico che la scelta verrà fatta tra oggi e domani. Non sono in grado di dirti quale sia questa scelta. Gli abbiamo dato alcuni consigli ma non ci piace parlarne in pubblico. Abbiamo parlato di dove dovrebbe andare, ma alla fine lui e il suo ambiente fanno una scelta e noi la sosteniamo“.

Il presidente del Lille ha poi aggiunto: “Al calciatore abbiamo detto d’aver raggiunto un accordo con diverse società, e questi accordi sono pressoché gli stessi. Insomma, non vogliamo creare nessun gioco al rialzo, non puntiamo ad alimentare una gara di offerte. La sua scelta dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Non sono in grado di dirvi dove deciderà di trasferirsi. Gli abbiamo dato tutti i consigli del caso, ma deciderà insieme al suo entourage. L’Arsenal appare favorito? Non voglio sbilanciarmi in merito“. Domani sapremo se la scelta di Gabriel ricadrà sul Napoli o sull’Arsenal.

