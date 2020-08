Allan all’Everton, il Napoli ha accettato l’offerta da 30 milioni.



Allan all’Everton per 30 milioni, secondo quanto riporta l’edizione odierna di ‘Tuttosport’ l’Everton sta per chiudere l’operazione per l’acquisto di Allan, che si prepara dunque a svestire la maglia azzurra dopo cinque, intensissime stagioni.

“Imprescindibile con Sarri, corpo estraneo con Gattuso. Allan è con un piede e mezzo fuori da Napoli. De Laurentiis ha infatti accettato la proposta degli inglesi per il mastino brasiliano. Costo dell’operazione: 27 milioni di sterline più bonus. Ovvero 30 milioni di euro.

Allan spera quindi di non doversi nemmeno presentare al ritiro di Castel di Sangro, sede scelta dal Napoli per preparare la prossima stagione, al via lunedì. Se la trattativa con l’Everton si chiuderà definitivamente entro 4 giorni, il brasiliano volerà a Liverpool per firmare“.

Il quotidiano sul trasferimento di Allan all’Everton per 30 milioni aggiunge: “Sta per essere accontentata, dunque, la volontà di Carlo Ancelotti, che ha avuto Allan alle proprie dipendenze al Napoli e lo ha inserito come priorità nella lista della spesa dell’Everton. Il suo desiderio sta per essere esaudito.

Su Allan c’era l’interesse di altri club, soprattutto stranieri: negli scorsi giorni si era parlato ad esempio di Atletico Madrid, ma è uno scenario che non ha mai assunto contorni troppo concreti. Diversamente dall’Everton. Che ora è intenzionato a chiudere“.

L’Everton di Ancelotti non si ferma al centrocampista brasiliano Allan dal Napoli. Il club inglese vuole anche Florenzi, di rientro alla Roma dopo il prestito al Valencia.