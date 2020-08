Torino due calciatori positivi al coronavirus: il comunicato ufficiale

Il Torino calcio ha comunicato che ci sono due calciatori positivi al coronavirus in rosa, ecco il comunicato ufficiale della società.

Due calciatori del Torino positivi al coronavirus, arriva l’ufficialità da parte del club guidata da Urbano Cairo che in un comunicato scrive: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori sono risultati positivi ai test per la rilevazione del Covid 19, svolti prima della ripresa della preparazione. Il club ha immediatamente informato le autorità competenti ed i due calciatori, attualmente asintomatici, sono in isolamento come da protocollo. In via precauzionale sono in atto ulteriori accertamenti per altri tre calciatori della prima squadra che nei giorni scorsi erano stati in stretto contatto con i positivi e che al momento attuale non fanno ancora parte del gruppo squadra“.

I due calciatori del Torino trovati positivi al coronavirus sono asintomatici, come Andrea Petagna del Napoli. L’attaccante ex Spal è stato contagiato dal Covid 19 e dovrà restare in quarantena, così come i due giocatori del Toro. La nuova stagione di Serie A non è ancora cominciata, ma già bisogna fare i conto con i tanti contagiati all’interno dei club. La Roma con Mirante, il Cagliari con ben tre calciatori coinvolti. Insomma la ripartenza non sarà affatto semplice. Lo si vede anche dai dati nazionali che stanno aumentando, a causa dell’elevata mobilità, i viaggi all’estero ed il mancato rispetto delle norme anti contagio. La notizia dei due calciatori del Torino positivi al coronavirus, è solo l’ultima in ordine di tempo e sta facendo salire l’allerta in Lega e Figc. In mattinata si è parlato addirittura di un possibile slittamento dell’avvio della stagione, anche se questa ipotesi per ora resta ancora remota.