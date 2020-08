Elmas, l’agente: “Felice per il rinnovo. Cambio modulo? Può fare più ruoli”

L’agente di Eljif Elmas parla ai microfoni di Radio Goal del rinnovo di contratto del suo assistito: “Felicissimo di restare a Napoli”.

C’è ancora il Napoli nel futuro di Elmas che ha appena rinnovato il contratto con la società azzurra. Il centrocampista macedone ha dato dei buoni segnali quando è stato chiamato in causa. Viene ritenuti da tutti un diamante grezzo, dalle grandi potenzialità ed in tanti si aspettano una sua crescita dopo l’ambientamento. Il primo anno in maglia azzurra viene giudicato “positivo” dall’agente di Elmas che a Radio Gol parla del rinnovo di contratto del giocatore: “E’ molto contento, così come lo è tutta la sua famiglia. Speriamo che la prossima stagione, possa essere importante sia per lui che per il club“.

George Gardi, procuratore di Elmas, strizza anche l’occhio ad un possibile cambio di modulo, più una variane tattica, che Gattuso potrebbe apportare al suo 4-3-3. “Elmas è a disposizione del tecnico, può giocare in più ruolo. In Nazionale ha addirittura giocato prima punta. In ogni caso – dice l’agente di Elmas – il suo ruolo è quello di mezz’alta ma è a completa disposizione di Gattuso“. C’è da vedere se in questo suo secondo anno al Napoli il calciatore potrà essere utilizzato con maggiore continuità. Il macedone ha fatto vedere di avere delle grandi doti, sia fisiche che tecniche, ma tatticamente deve ancora migliorare molto.