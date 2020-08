Napoli, possibile cambio di modulo: ecco l’idea di Gattuso

Gennaro Gattuso pensa anche ad un cambio di modulo per il Napoli della stagione 2020/21: il tecnico propone la variante 4-2-3-1.

Di cambiamenti Gattuso al Napoli ne ha già portati, ma il cambio modulo o per meglio dire, variante tattica, potrebbe essere l’ultima idea del tecnico. Secondo il Corriere del Mezzogiorno l’allenatore calabrese sta pensando di puntare anche sul 4-2-3-1.

Per Gattuso non è finita, l’obiettivo è trasformare il volto del reparto offensivo, lavorando anche sull’alternativa tattica del 4-2-3-1 ammirato nel secondo tempo di Barcellona. Insigne è il capitano, il regista offensivo, un punto di riferimento per lo sviluppo del gioco, Mertens fa la differenza ed è una certezza. Callejon ha salutato, il Napoli così abbandona una prassi consolidata nell’attacco alla porta avversaria: sviluppo di gioco a sinistra e taglio sul secondo palo da destra. Gattuso vuole entrambi gli esterni offensivi che vengono dentro al campo.

Con il cambio di modulo, che ripetiamo può essere variante tattica in alcune partite, il Napoli di Gattuso prova a ribaltare alcune statistiche lo vedono indietro rispetto alle big. Gli azzurri infatti hanno avuto la percentuale di possesso palla più alta nell’ultima stagione ed hanno prodotto più azioni di tutti. Ma il Napoli ha anche segnato solo 79 gol, cosa che non accadeva dal 2010/11. Ecco perché serve inventare qualcosa che possa dare una scossa al modo di attaccare della squadra partenopea, troppo sterile sotto porta. L’acquisto di Osimhen è una prima risposta a questo problema, ma con il cambio di modulo Gattuso vuole cercare di dare imprevedibilità al suo gioco. Ecco perché il tecnico continua a chiedere giocatori che siano in grado di saltare l’uomo e creare la superiorità numerica. Va ricordato che nella classifica dei dribbling il Napoli è ottavo, con la media di 23 dribbling a partita. Insomma un dato non eccellente che Gattuso vuole migliorare.