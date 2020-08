Napoli: a sinistra il nome nuovo è Karbownik, fissato il prezzo

Michal Karbownik è il nome nuovo per la fascia sinistra del Napoli, gli azzurri pensano al 19enne per dare un’alternativa a Mario Rui.

La situazione per Sergio Reguilon è ancora in standby, così il Napoli punta Michal Karbownik esterno mancino del Legia Varsavia. A 19 anni viene considerato un talento che bisogna far crescresce e secondo Il Mattino il Napoli ci pensando seriamente come alternativa a Mario Rui. L’idea nasce da una serie di necessità, la prima è sicuramente trovare un calciatore che possa dare fiato al portoghese, dato che Ghoulam è oramai in partenza, destinazione Premier League. La secondo è anche una strategia di mercato svelata ieri da Ciro Venerato, che vede il Napoli spendere meno per Karbownik ed investire più soldi per centrocampo ed attacco.

Il prezzo di Karbownik, infatti, è basso parliamo di 7 milioni di euro. Un ostacolo che la società di Aurelio De Laurentiis supererebbe facilmente. A quel punto la parte maggiore del budget degli azzurri verrebbe speso per altri profili. Gli azzurri, infatti, vorrebbero fare almeno altri quattro colpi sul mercato ma attendono anche le cessioni che potrebbero portare circa 180 milioni di euro. Soldi da utilizzare per dare spessore alle mediana ed al reparto avanzato del Napoli che potrebbe anche subire una variante tattica rispetto al 4-3-3. Dunque con Karbownik il Napoli potrebbe avanti la sua politica dei giovani talenti. Il calciatore polacco è considerato un ottimo prospetto e nella scorsa stagione in campionato ha giocato 28 partite fornendo 7 assist. Il club di De Laurentiis ci vuole ragionare seriamente e potrebbe tentare l’affondo nei prossimi giorni. Sicuramente il tentativo si farà ancora più pressante se il Real Madrid dovesse continuare a rifiutare il prestito di Sergio Reguilon, condizione ritenuta necessaria dal Napoli per prendere il calciatore.