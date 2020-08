“Calciomercato, ecco il piano del Napoli. Tutto su centrocampo e attacco”

Il calciomercato del Napoli è in piena attività, gli azzurri hanno già chiuso il colpo Victor Osimhen ma ci sono ancora tante trattative.

Ufficialmente il mercato non è ancora aperto, lo diventerà il 1° settembre, ma le trattative per lo scambio e l’acquisto di calciatori sono tante. Il calciomercato del Napoli in questo momento è in pieno fermento. Dopo un momento di stasi, in seguito all’acquisto di Osimhen, c’è stata una forte ripresa con Cristiano Giuntoli impegnato sia in contrattazioni in entrata che in uscita. Il punto sulla vicenda lo fa Ciro Venerato che a Radio Goal dice: “Al momento Sergio Reguilon resta la prima scelta per gli azzurri a sinistra, ma se il Real Madrid continua a volere solo una cessione a 25 milioni di euro (il Napoli chiede il prestito ndr) allora le cose cambieranno“. A quel punto il calciomercato del Napoli subirà una svolta “con Hysaj che verrebbe confermato, con annesso rinnovo, dato che Gattuso lo vede buono anche sulla fascia sinistra e si prenderà un giovane da far crescere con calma sulla fascia mancina. In questo modo si investirà molto su centrocampo e esterni d’attacco che sono le reali richieste di Gattuso“.

Il tecnico del Napoli sta parlando di calciomercato in questi giorni con De Laurentiis nel summit di Capri. L’allenatore calabrese farà “ritorno il 21 a Napoli per organizzare le ultime cose e partire per il ritiro“. Intanto Giuntoli continua a tessere la tela per portare Gabriel al Napoli. Dall’Inghilterra parlavano di un rilancio Arsenal, ma sempre dai media d’oltremanica è arrivata in tarda mattinata la notizia di un rilancio deciso del Napoli per bloccare l’avanzata di Arsenal ed Everton. “A quanto ne so Gabriel è bloccato fino al 5 settembre” dice Venerato.

Nel calciomercato del Napoli però si valuta anche l’acquisto di un altro difensore, qualora Nikola Maksimovic dovesse andare via: “Giuntoli sta valutando sette o otto profili, tra questi c’è Sokratis mentre non ho conferme per quanto riguarda Dzekihya dello Spartak Mosca“. In uscita c’è sempre Arek Milik, con Roma e Napoli che stanno parlando del calciatore e sono vicini ad un punto di incontro.