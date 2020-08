Rai – “Napoli e Roma trattano Milik, le cifre. Due ostacoli da superare”

E’ sempre la Roma la principale candidata a comprare Arek Milik, il punto sulla trattativa lo fa Ciro Venerato esperto di mercato della Rai.

Il futuro di Milik può essere alla Roma, il club giallorosso sta trattando seriamente la sua cessione con il Napoli. Il giocatore vuole andare via e fino ad ora ha atteso una mossa della Juventus. I bianconeri tentennano, anche perché non vogliono accontentare De Laurentiis né in termini economici (sborsando i 40 milioni di euro richiesti) né con la contropartita tecnica (Bernardeschi vuole restare in bianconero. Il polacco non vuole perdere gli Europei del prossimo anno e quindi dovrà accontentarsi. “Milik non ha mai rifiutato la Roma” dice Venerato che aggiunge: “Al momento le due società stanno trattando. I giallorossi offrono 15 milioni di euro più Cengiz Under, mentre il Napoli chiede 20 milioni di euro più il turco“. La distanza tra le parti non è abissale ed il discorso si potrebbe anche chiudere nelle prossime ore. Giorni decisivi per il futuro anche di Allan che è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Everton.

La Roma su Milik: ecco cosa manca

I contatti tra la Roma e Napoli per il centravanti polacco sono frequenti. C’è la volontà da parte dei due club di portare a termine l’affare che farebbe contenti praticamente tutti. Secondo Venerato però ci sono due ostacoli da superare. Il primo è relativo alla cessione di Edin Dzeko che piace all’Inter e quindi bisogna attendere la conclusione dell’Europa League. Inoltre bisogna convincere Milik ad accettare la Roma nel suo futuro. Il polacco fino ad ora ha detto di “no al Newcastle” ma non sta sempre valutando la possibilità di andare alla Juventus. Se i bianconeri molleranno la presa, allora Milik si dovrà rassegnare ed a quel punto sarà molto più semplice concludere la trattativa.