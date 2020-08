Gazzetta – “Cengiz Under al Napoli entro ottobre, si lavora con la Roma”

Cengiz Under resta uno dei principali obiettivi del Napoli per la prossima stagione, Gazzetta fa sapere che l’accordo con la Roma è possibile.

Cambia la proprietà non il progetto tecnico, alla Roma resta Fonseca. Questo spinge Cengiz Under al Napoli. Il calciatore turco è uscito dai piani del tecnico che già nel finale di stagione non lo ha preso in considerazione. Cristiano Giuntoli sta lavorando a questa soluzione ma tiene aperte altre piste, come quelle che portano a Jeremie Boga, anche se scardinare le difese del Sassuolo sarà molto complicato. Gazzetta dello Sport parla di un interesse concreto di Giuntoli per Under il ds sta “aspettando che il club giallorosso sistemi le sue questioni interne per riprendere la discussione dopo la prima offerta, presentata nello scorso mese di luglio, di 20 milioni di euro. La risposta della Roma non si è fatta attendere: per avere l’attaccante esterno Under ci vogliono 30 milioni di euro dei quali il 20 per cento andrebbe al Basaksehir, il club di Istanbul dal quale è stato acquistato tre estati fa. Coi primi soldi incassati dalle cessioni Giuntoli proverà l’affondo con la Roma, di tempo ne ha disposizione, fino al 5 ottobre, ultimo giorno del calciomercato. Per quella data il nazionale turco dovrebbe essere un giocatore del Napoli“.

Under al Napoli: c’è la volontà del giocatore

Quella che non manca è sicuramente la voglia del calciatore di cambiare aria. A roma non è mai scoccata la scintilla definitiva né con il tecnico né coi tifosi. Questo anche a causa di un rendimento discontinui del turco, che ha alternato grandi partite a troppe pause. Under al Napoli spera di poter trovare maggiore stabilità e concretezza incardinato nel sistema di gioco di Gennaro Gattuso, tecnico che resterà sulla panchina azzurra ma con un solo anno di contratto, dato che non è arrivato l’accordo con De Laurentiis.