Ilaria D’Amico lascia il calcio su Sky: “Dopo la Champions volterò pagina”. Ziliani su Twitter distrugge la compagna di Buffon.

Ilaria D’Amico lascia Sky calcio. Dopo aver raccontato il pallone per anni, tra polemiche e gaffe sulla Juventus, Ilaria D’Amico passerà alla conduzione di un programma in prima serata.

“Ho riflettuto, decantato, mi sono chiesta dove volessi andare. Ho sentito che era arrivato il momento per raccogliere nuove sfide. Con lo sport credo di essermi tolta tutti gli sfizi possibili e di aver fatto un percorso bellissimo ma anche netto. Dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 solo a Sky. Con la fine della Champions volterò pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco alla perfezione. E il punto è proprio questo: sento il desiderio di rodarne una nuova, farle fare dei giri e lanciarla“.

La scelta di Ilaria d’amico di lasciare il calcio su Sky è stata sposata anche dal suo compagno, il portiere della Juve Buffon:

“Come in ogni momento fondamentale della mia vita, Gigi è un supporter. Voglio puntare su un solo obiettivo. Oggi, dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. La passione resta e non escludo di fare qualche incursione, quando ci saranno grandi eventi… del resto ormai non c’è posto dove vada senza che mi facciano domande sul calcio, panettiere compreso“.

ZILIANI DISTRUGGE ILARIA D’AMICO

Paolo Ziliani, ha commentato “la scelta” di Ilaria D’amico di lasciare il calcio su Sky: “Dopo aver contribuito a una raffica di disdette col suo juventinismo spinto (parlando della Juventus diceva “noi”), totalmente inadeguata se paragonata alla Billò o alla Lodi, madame Buffon si fa (o meglio: viene messa) da parte. Riassumendo: Sky chiude la stalla a buoi scappati”. Conclude Ziliani su Ilaria D’amico.