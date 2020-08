Juventus ripescata in Champions League è la fake news che sta girando sul web, attraverso un’immagine di televideo.

Ci sono cascati in tanti, la Juventus però non sarà ripescata in Champions League. Sarà la voglia di tanti di rivedere i bianconeri nella coppa diventata oramai ossessione, sarà perché lo spirito critico diventa sempre minore. Da ieri comunque gira attraverso i social uno screenshot in cui viene riportata la news chela Juve sarebbe pronta a giocare al posto dell’Atletico Madrid nelle Final Eight di Champions League. Il tutto viene avallato dal fatto che sono stati trovati, tra le fila dei colchoneros, due giocatori positivi al Covid 19. In tantissimi hanno fatto rimbalzare la notizia attraverso messaggio whatsapp e condivisioni social. A cascarci, secondo quanto riporta il giornalista Silver Mele, è anche Paola Ferrari. La nota conduttrice Rai ha condiviso la notizia della Juventus ripescata in Champions League.

Dispiace per i tifosi bianconeri ma l’eliminazione col Lione resta tale. Ne ha pagato già le conseguenze Maurizio Sarri, silurato dalla dirigenza perché reo di essere uno dei principali responsabili di una eliminazione avvenuta con una squadra che ha chiuso il campionato (fermato in anticipo causa covid ndr) al settimo posto in classifica. Insomma un vero e proprio smacco. Fermarsi agli ottavi di finale per la Juventus è un’onta che verrà pagata anche in termini economici e di visibilità.

PAOLA FERRARI CADE NELLA TRAPPOLA DELLA FAKE NEWS

Sarà forse anche per questo che la fake news della Juventus ripescata in Champions League sta facendo tanto clamore. Qualcuno ci ha sperato e forse qualcuno ci sta ancora sperando. Ma purtroppo per tutti bisognerà guardare in faccia alla realtà. L’unica squadra italiana presente alle Final Eight sarà l’Atalanta che sfiderà il Psg di Neymar, Mbappè e Icardi. Fuori Juventus e Napoli, in Europa resta in corsa anche l’Inter di Conte che è approdata alle semifinali di Europa League.