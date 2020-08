Napoli è tempo di cessioni. In partenza alcuni big, tra cui Koulibaly, Allan e Milik. Le entrate andranno a coprire gli investimenti.

Il Napoli prepara la prossima stagione, l’obbiettivo del club azzurro è quello di tornare immediatamente in Champions league, De Laurentiis discute con Gattuso sul prolungamento del contratto, le parti si rivedranno presto, mentre giuntoli continua a lavorare per la costruzione della nuova squadra. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della gazzetta dello sport, il Napoli dal mercato in uscita vorrebbe ricavare oltre 150 milioni.

NAPOLI, SI LAVORA PER LE CESSIONI

“Ci sono stati investimenti per 180 milioni di euro, da gennaio a tutt’oggi. Un capitale che non sconvolgerà il bilancio del Napoli, ma andrà a pesare parecchio.Ricordiamo che il club di Aurelio De Laurentiis è uno dei pochi a non avere debiti con gli istituti di credito e, fin qui, è andato avanti con le proprie forze.

Da qui alla fine del calciomercato, prevista per ottobre, Cristiano Giuntoli dovrà cedere 4-5 giocatori e portare in cassa almeno150 milioni di euro.

Il ds del Napoli è parecchio attivo, dopo aver concluso l’affare Osimhen, è ancora impegnato per rinforzare l’organico ma, nel contempo, sta discutendo con diversi club, italiani e stranieri, per vendere”.

LA FINE DI UN CICLO

La Gazzetta aggiunge: “Alcune cessioni per il Napoli saranno dolorose. Dovrà andare via, Kalidou Koulibaly. C’è la volontà delle parti a chiuder lo qui, questo rapporto. Il problema sta nella valutazione. De Laurentiis chiede 100 milioni di euro per il suo difensore ma, finora, soltanto il Manchester United si è fatto avanti con un’offerta di 70 milioni di euro. Cifra che il presidente non ritiene sufficiente per concludere l’affare ma, probabilmente, dovrà stare ai parametri di questo mercato, condizionato come è stato e come sarà dal C ovid-19

Ai saluti dopo 6 anni, anche Marquez Allan. Carlo Ancelotti lo vuole a tutti i costi ed ha offerto25milioni di euro più bonus.

La risposta del Napoli è stata secca: 30 più bonus, prendere o lasciare. Probabilmente, le parti medieranno e il centrocampista brasiliano ritroverà l’ex allenatore.

Milik andrà alla Juve se De Laurentiis accetterà uno scambio quasi alla pari con Federico Bernardeschi.

Lozano ha diversi ammiratori in Spagna. Sul messicano ci sono Atletico Madrid, Siviglia e Valencia. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro.

E poi, c’è Ghoulam che potrebbe finire al Wolverhampton (10 milioni la richiesta) se accetterà di spalmarsi l’ingaggio di 3,5milioni di euro all’anno nelle stagioni a seguire. Ipotesi molto probabile”