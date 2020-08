Callejon e Allan salutano il Napoli. Koulibaly verso Manchester, lotta tra city e United. Gattuso incontra De Laurentiis per il rinnovo.

Il Napoli saluta la Champions, il Barcellona di Messi spegne i sogni di gloria degli azzurri. Troppo fragile il Napoli per impensierire i catalani. Il Barca chiude la pratica nel primo tempo. Tra gli azzurri brilla Insigne non solo per il goal ma anche per agonismo e attaccamento ai colori azzurri. In casa Napoli è tempo di mercato e di partenze, come scrive l’edizione odierna del quotidiano “La Repubblica” nello spazio riservato al calcio Napoli.

“L’arrivo sulla panchina di Gattuso ha dato la svolta, a metà dicembre. Grazie a lui l’annata non è stata fallimentare, anche se si è chiusa con un’altra amarezza. Ma è già tempo di voltare pagina, per il Napoli. Quella di Barcellona è stata anche la notte degli addii di Callejon e Allan, due pilastri di un ciclo esaltante e che avrebbe meritato due stagioni fa il premio dello scudetto“.

CALLEJON E ALLAN SALUTANO IL NAPOLI

“Callejon torna a casa (forse al Villarreal) e ha salutato i compagni tra le lacrime. Allan, con un po’ di livore in più nei confronti della società, con cui è ai ferri corti dai tempi della mancata cessione al Psg. Ora il centrocampista è atteso da Ancelotti all’Everton. Finisce qui pure la breve avventura in maglia azzurra di Llorente.

Resta in bilico il futuro di Lozano e soprattutto quello di Koulibaly. Il difensore senegalese ha molti estimatori sul mercato e alla porta di De Laurentiis hanno già bussato le due squadre di Manchester: City e United. Stavolta potrebbero bastare 70 milioni più bonus per piegare la resistenza del presidente.

Il Napoli senza la qualificazione per la Champions ha la necessità di realizzare almeno una plusvalenza importante, per quadrare i conti.

La società partenopea ha già investito tanto con gli acquisti di Osimhen, Rrahmani e Petagna.

Ed è in arrivo il prolungamento del contratto di Gattuso, atteso a Capri da De Laurentiis. C’è l’ipotesi di un triennale, ma sulle clausole rescissorie e sull’ingaggio del tecnico non c’è ancora l’accordo. Ringhio ha fretta: alle porte c’è già il ritiro a Castel di Sangro“.