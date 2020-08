Rinnovo Gattuso: il tecnico ha fretta, ci sono due intoppi.

Ultime notizie calcio Napoli con il rinnovo di Gennaro Gattuso al centro del dibattito. Il tecnico non ha ancora firmato.

L’incontro a Capri con Aurelio De Laurentiis sarà decisivo per il rinnovo di Gennaro Gattuso. L’allenatore del Napoli non ha ancora firmato il suo nuovo contratto e praticamente sarebbe libero di andare dove vuole. Secondo Repubblica qualche novità ci potrebbe essere a breve, ma non mancano gli intoppi:

Il Napoli ha già investito tanto con gli acquisti di Osimhen, Rrahmani e Petagna. Ed è in arrivo il prolungamento del contratto di Gattuso, atteso a Capri da De Laurentiis. C’è l’ipotesi di un triennale, ma sulle clausole rescissorie e sull’ingaggio del tecnico non c’è ancora l’accordo. Ringhio ha fretta: alle porte c’è già il ritiro a Castel di Sangro.

Anche il Napoli vuole fare in fretta col rinnovo di Gattuso anche perché la nuova stagione è praticamente alle porte. Si comincia il 19 settembre e prima dovrà esserci il ritiro. Quindi per calciatori e tecnico ci sarà poco tempo da perdere. Nonostante la ‘fretta’ in casa Napoli si stanno facendo delle valutazioni. Secondo quanto appreso da Napolipiù la dirigenza partenopea ha valutato anche possibili alternative Gattuso. Addirittura nella giornata di ieri si rincorrevano insistentemente voci di un possibile addio al tecnico calabrese. Per ora non ci sono ancora conferme e ufficiali, anche perché la volontà di andar avanti insieme resta. Per il rinnovo di Gattuso, però, serve trovare l’intesa giusto tra tecnico e società che potrebbe andare ben oltre la voglia di continuare un percorso. Aurelio De Laurentiis e l’allenatore si vedranno a Capri ed in quella sede decideranno serenamente cosa fare. Intanto sul web i tifosi si dividono, c’è chi spinge per tenere il tecnico calabrese e chi invece spera in un cambio netto alla guida tecnica della squadra partenopea.