Serie A il 19 settembre, De Laurentiis contrariato sulla decisione

Il prossimo campionato di Serie A partirà il 19 settembre, lo hanno deciso i club di Serie A ma Aurelio De Laurentiis non era d’accordo.

Aurelio De Laurentiis decisamente contrariato per l’avvio del campionato di Serie A il 19 settembre. Durante la riunione dei club è stata presa la decisione che oggi verrà ratificata in consiglio Figc. Ci sono alcuni club come Juventus, Milan e Atalanta che avrebbero voluto cominciare addirittura una settimana prima, quindi il 12 settembre, per allinearsi all’inizio degli altri campionati europei. Alla fine si è deciso per la data del 19 settembre, poiché altre società hanno chiesto una ulteriore settimana per la preparazione atletica. Va ricordato che il campionato di Serie A è terminato il 2 agosto ma che alcuni club come Napoli, Juventus, Atalanta, Roma e Inter sono ancora impegnati con le coppe europee, quindi per i giocatori ci sarà veramente poco tempo per recuperare energie fisiche e mentali.

La ripartenza della Serie A il 19 settembre non ha trovato d’accordo Aurelio De Laurentiis, ecco quanto scrive la Gazzetta: “Il presidente del Napoli De Laurentiis in realtà era contrario alla scelta di ripartire poco oltre metà settembre: nelle intenzioni del numero uno del club azzurro, arrabbiatissimo, il periodo tra fine e nuovo inizio sarebbe dovuto essere ben più ampio. De Laurentiis proponeva di aggiungere almeno un’altra settimana all’intervallo tra una stagione e l’altra: la ripartenza doveva essere fissata per il 26 o addirittura per il primo fine settimana di ottobre, sabato 3 e domenica 4. Una soluzione che non avrebbe permesso di finire in tempo per Euro2021, dunque impraticabile“.