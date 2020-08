SSC Napoli 2020: Ecco tutte le statistiche della stagione

Tutti i numeri della SSC Napoli 2020. Presenze, minuti giocati, km percorsi, goal, cartellini e spettatori.

La serie A ha chiuso i battenti, il Napoli si è congedato battendo la Lazio e acquistando Victor Osimhen. Il campionato 2019-2020 passerà alla storia come il più lungo, a cassa del Coronavirus, è il più brutto, arbitraggi, ammutinamenti, risse, diritti tv.

Proviamo a dare i numeri ad un campionato assolutamente anomalo, strano pazzo e in alcuni casi senza senso.

STATISTICHE SSC NAPOLI 2020

-Campionato di Serie A numero 78 per la SSC Napoli nella stagione 2019/2020

–Il Napoli chiude alla 7^ posizione

-Il Napoli ha cambiato allenatori in una stagione in corso, non accadeva dal 2009/2010 con Donadoni in panchina

-Era dalla stagione 2008/2009 che il Napoli non terminava sotto il 6° posto

–Il Napoli ha collezionato 18 vittorie, 8 pareggi 12 sconfitte

-Ha segnato 61 gol e subiti 50

-Il Napoli ha realizzato maggiorente reti negli ultimi 15 minuti del primo (12 reti con il 20%) e del secondo tempo (14 reti con il 23%)

-Gli azzurri hanno subito maggiormente reti nella metà della prima frazione di gioco tra il 15′ e il 30′ (14 gol subiti con il 28%) e gli ultimi 15′ di gara (11 reti con il 22%)

– Il Napoli ha tirato 514 volte in porta e 276 fuori dallo specchio della porta

– I partenopei hanno attaccato 2079 volte

– Il Napoli ha ottenuto un possesso palla medio di 30 minuti e 41 secondi

– Ha ottenuto 222 calci d’ angolo

– Ha commesso 424 falli

– Il Napoli ha il record europeo di pali/traverse colpite tra Campionato e Coppe, in Serie A ne ha colpiti ben 24

– Il giocatore azzurro che ha colpito più pali/traverse è Lorenzo Insigne con 6 legni, seguito da Mertens e Milik con 5

SSC NAPOLI LE STATISTICHE DEI CALCIATORI NEL 2020

– Il Calciatore del Napoli con più presenze è Piotr Zielinski con 37 presenze

– Con più minuti giocati è Giovanni Di Lorenzo con 3202 minuti in campo

– Il Calciatore dcon più reti è Arkadiusz Milik con 11 reti

– Il Calciatore della SSc Napoli nel 2020 con più km percorsi è Fabian Ruiz con 11018 km

– Il giocatore del Napoli con più occasioni gol è stato Lorenzo Insigne con 56 occasioni gol e 93 tiri

– Il Calciatore con più assist è stato lo spagnolo Josè Callejon, che saluta Napoli con 7 assist, 7 come gli anni che ha giocato a Napoli e il suo numero di maglia.

– Il Calciatore del Napoli con più cartellini gialli Mario Rui con 9

– I Calciatori del Napoli con più cartellini rossi sono Maksimovic e Koulibaly con una sola espulsione

– Dries detto Ciro Mertens ha realizzato questa stagione 9 reti raggiungendo quota 122 e si porta sul tetto dei marcatori azzurri di sempre.

CALLEJON SALUTA NAPOLI

– Una parentesi speciale per Callejon che termina la sua avventura a Napoli con 348 partite, 82 reti, 78 assist, 26729 minuti giocati in tutte le competizioni. Esordio con gol il 25 agosto 2013 contro il Bologna, ultima partita 01 agosto 2020 contro la Lazio, ultimo gol in maglia azzurra il 12 luglio 2020 contro il Milan.

Saluta Napoli con trofei, 2 Coppe Italia e una Super Coppa Italiana.

– Il Napoli vince la Coppa Italia 2019/2020, 6° titolo della sua storia, terza Coppa Italia dell’ era De laurentiis con i tre allenatori diversi Mazzarri, Benitetez e Gattuso

– Il Napoli vince contro la Juve di Sarri e Cristiano Ronaldo 4-2 sui calci di rigore. Primo trofeo assegnato dopo il lockdown

– Il giocatore più giovane per il Napoli a segnare in Serie A questa stagione è stato Elmas contro la Sampdoria con 20 anni 4 mesi e 10 giorni

– Ancelotti ha totalizzato questa stagione in Serie A in 15 partite 21 punti, 5 vittorie 6 pareggi e 4 sconfitte con 24 gol fatti e 19 subiti.

SSC NAPOLI I NUMERI ALLO STADIO

– Gattuso ha totalizzato 23 partite in questa stagione con 13 vittorie 2 pareggi e 8 sconfitte con 37 gol fatti e 31 subiti

– Maggior numero di spettatori 45.770 vs Brescia (28 settembre 2019)

– Minor numero di spettatori 14.000 vs Perugia (14 gennaio 2020)

– Media spettatori 31.124

– Solo alla 1^ e alla 4^ giornata il Napoli è stato 3° in classifica il pinto più alto in questo campionato

– Il punto più basso alla 19^,20^ e 23^ giornata con l’11^posizione in classifica.

Consentita la pubblicazione con citazione della fonte Napolipiu.com