Infortunio Insigne: resta l’ottimismo, può farcela per il Barcellona

Infortunio Insigne potrebbe scendere in campo con il Barcellona, filtra un parziale ottimismo sulle condizioni di salute dell’attaccante del Napoli.

Resta un parziale ottimismo per l’infortunio di Lorenzo Insigne in vista della sfida con il Barcellona. La Radio Ufficiale del Napoli, attraverso Valter De Maggio ha fatto sapere: “Insigne si è sottoposto ad esami clinici. Ha una infiammazione, la situazione non è grave e proverà a recuperare per la sfida di sabato“. Ci spera Gennaro Gattuso che ha fatto del capitano del Napoli uno dei calciatori più utilizzati in questa stagione. L’esterno azzurro può dare equilibrio alla manovra partenopea, ma anche qualità in fase offensiva. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno, con lo staff sanitario che seguirà il calciatore e valuterà attentamente il piano di allenamento specifico per recuperarlo al meglio per la gara del Camp Nou. Anche Sky dà le ultime notizie sull’infortunio di Insigne in vista del Barcellona. Anche l’emittente satellitare parla di ottimismo in vista della gara di sabato prossimo.