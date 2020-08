Infortunio Insigne, c’è cauto ottimismo. Ecco cosa trapela dal calcio Napoli

Infortunio Insigne, arriva il comunicato del calcio Napoli sulle condizioni del capitano azzurro. In casa azzurra trapela cauto ottimismo.



Lorenzo Insigne dopo l‘infortunio si è sottoposto a risonanza magnetica. L’esito è stato: “Lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro“. Il capitano resta in dubbio per Barcellona. A cinque giorni dalla trasferta in Spagna, Lorenzo Insigne si è sottoposto a una risonanza magnetica per verificare le sue condizioni dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio nell’ultima giornata di campionato.

INFORTUNIO INSIGNE, IL COMUNICATO DEL CALCIO NAPOLI

Ecco il comunicato della Ssc Napoli: “Lorenzo Insigne, infortunatosi nel finale del match contro la Lazio di sabato scorso, si è sottoposto oggi a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, con edema osseo. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno“. In casa Napoli, trapela un cauto ottimismo in vista della partita contro il Barcellona. Gattuso e la dirigenza partenopea vogliono passare il turno per scrivere una delle pagine più importanti della storia azzurra.