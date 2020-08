Llorente convocato per il Barcellona. Secondo Rai sport, Gennaro Gattuso ha bocciato Arek Milik. Il polacco ha deluso quando è stato chiamato in causa.

Arek Milik verso una clamorosa esclusione. L’attaccante polacco nelle ultime apparizioni con la maglia del Napoli ha offerto prestazioni mediocri. Gennaro Gattuso nell’ultima conferenza stampa ha ribadito che contro il Barcellona ha la necessità di avere in campo contro il Barcellona calciatori che hanno un vissuto, bocciando di fatto Milik.

Il giornalista di Rai Sport, Ciro Venerato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha preannunciato la clamorosa bocciatura di Milik. Ecco le sue parole:

“Molto probabilmente, Gattuso convocherà l’attaccante spagnolo Fernando Llorente per la trasferta al Camp Nou. L’ex bomber del Tottenham che appena un anno fa ha disputato la finale di Champions, sarà la prima alternativa come centravanti al titolare Dries Mertens.

Il mister degli azzurri reputa importante Llorente (che piace al Benevento in vista del prossimo anno, ndr) anche come variante tattica. E’ chiara a questo punto la bocciatura per il polacco Arkadiusz Milik, che è stato messo sul mercato dopo il rifiuto del rinnovo e che ha deluso nelle ultime partite in cui Gennaro Gattuso gli ha concesso la possibilità di indossare ancora la maglia del Napoli“.

Venerato ha poi anticipato la formazione del Napoli che sfiderà il Barcellona: “Per il match di Barcellona, potrebbe essere questa la formazione azzurra: Ospina; uno tra Hysaj e Di Lorenzo, Manolas (o Maksimovic), Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Diego Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne (in caso di assenza, Lozano o Elmas, ma c’è anche la carta Politano)”.