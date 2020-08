Verso Barcellona – Infortunio Insigne, l’agente: “Ottimisti, ecco come sta”

L’infortunio di Lorenzo Insigne tiene in ansia il Napoli, sabato gli azzurri sfideranno il Barcellona. Ultime notizie sulle condizioni del giocatore.

Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne fa il punto sull’infortunio del suo assistito. Parlando a Il Mattino il procuratore dice: “Siamo ottimisti, non sente dolore. Farà di tutto per essere in campo col Barcellona“. Parole importanti che fanno ben sperare. A dire la verità il capitano del Napoli, uscito in lacrime dall’ultima sfida di campionato con la Lazio, fin dal primo momento aveva dato la sua disponibilità al sacrificio. Il giorno dopo l’infortunio, nonostante avesse un giorno libero, si era comunque recato a Castel Volturno. Al training center in provincia di Caserta, Insigne aveva detto a Gattuso di essere disposto a fare di tutto per giocare. Una prova da vero capitano che sicuramente farà piacere al tecnico del Napoli. Lo staff medico sta continuando a monitorare le condizioni di Lorenzo Insigne che già ieri erano migliori.

Infortunio: Come sta Lorenzo Insigne?

Già nella giornata di ieri Insigne ha sentito meno dolore alla coscia sinistra dove ha avvertito il dolore nella gara con la Lazio. Il capitano del Napoli si è sottoposto ad esami strumentali alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno che ha evidenziato una infiammazione e no una lesione. Un primo segnale positivo per i medici del Napoli che hanno preparato una tabella di lavoro specifico per il numero 24.

L’infortunio di Lorenzo Insigne tiene in ansia anche i tifosi che vorrebbero vedere il giocatore in campo nella decisiva sfida con il Barcellona. Il Napoli deve vincere, o pareggiare con almeno due gol, per passare il turno visto il pareggio 1-1 all’andata. Il Barcellona avrà diverse assenze ma resta comunque una squadra fortissima. Per questo la presenza di Insigne, capace di equilibrare il gioco anche in fase di non possesso, è ancora più importante.