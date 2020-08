De Laurentiis a Milik: “Fai il furbo? Noi ci comportiamo di conseguenza”

Tuttosport rivela un retroscena di Aurelio De Laurentiis che tratta il caso Arkadisuz Milik, l’attaccante polacco vuole la Juve ad ogni costo.

Arek Milik è un caso e Aurelio De Laurentiis lo sta trattando in prima persona. Il suo comportamento delle ultime settimane non sta piacendo a nessuno, in primis a Gattuso. Indolente e quasi strafottente in campo, il polacco si è alienato dal gioco azzurro. Proprio ora, in un momento delicatissimo con al sfida di Champions League alle porte, il tecnico non potrà contare su un attaccante che ha delle caratteristiche specifiche. Anche i tifosi hanno detto la loro sul comportamento del polacco che appare svogliato in campo. La Juve continua ad essere il suo pensiero fisso e nemmeno la possibilità di giocare una sfida affascinante come quella di Champions col Barcellona sembra destare l’attaccante ex Ajax che di certo non si sta comportando da professionista.

DE LAURENTIIS AVVISA MILIK

Così, secondo Tuttosport, De Laurentiis ha fatto arrivare un chiaro messaggio a Milik: “Se tu a un certo punto vuoi fare il furbo, o hai dei cattivi consiglieri nei tuoi agenti, noi ci comporteremo di conseguenza”. Il Napoli continua a chiedere 50 milioni di euro per la sua cessione, ma il calciatore è in scadenza di contratto nel 2021 quindi potrebbe decidere di andare via a parametro zero. Se vorrà utilizzare questa strada, allora De Laurentiis è pronto a far restare Milik in panchina per tutta la prossima stagione. Una soluzione che potrebbe non convenire all’attaccante polacco. Il problema è che Milik oramai vede davanti a se solo la Juventus, che non vuole sborsare soldi per il giocatore. La volontà del calciatore tiene distanti club come Atletico Madrid e Tottenham. La soluzione si potrebbe trovare con un accordo con la Juve, ma il Napoli spinge per Bernardeschi che pare non voler cambiare aria.