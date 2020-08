Gattuso furioso nel finale di Napoli-Lazio: rissa sfiorata

Finale di gara tesissimo tra Napoli e Lazio con Gennaro Gattuso che ha sfiorato la rissa con un assistente di Simone Inzaghi.

Rissa sfiorata in Napoli-Lazio, gli animi si sono accesi dopo un fallo (normalissimo) di Kostas Manolas che ha fatto scattare la panchina della Lazio. Gli screzi sono continuati con Gattuso che è andato a cercare un assistente di Simone Inzaghi, che gli avrebbe rivolto parole tutt’altro che lusinghiere. Dall’audio ambientale di Sky si sente Gattuso che dice: “Terone di merda a me? Vienimelo a dire in faccia”. A quel punto è intervenuto Inzaghi ed altre persone presenti in campo per cercare di calmare gli animi. Un finale di gara rovente, in cui c’è da registrare anche l’infortunio di Insigne, uscito in lacrime dal terreno di gioco.