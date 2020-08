Simone Inzaghi: “Non volevamo perdere. Litigio con Gattuso? Ecco cosa è successo”

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio ha parlato al termine della partita che ha visto perdere la sua squadra per 3-1 all’ultima giornata di campionato.

Sarà stata anche una partita ininfluente ma Simone Inzaghi il match contro il Napoli non voleva perderlo, lo dice chiaramente ai microfoni di Sky Sport: “Ci tenevamo alla vittoria, non volevamo finire quarti questa stagione. Nulla toglie a quello che abbiamo fatto, ci siamo messi dietro squadre importanti come Roma, Milan e Napoli. Non sarà facile continuare a mantenere questi livelli. Ora proviamo a dire la nostra in Champions League“.

Inzaghi parla anche della rissa sfiorata con Gattuso in cui sono volate parole grosse: “Sono cose che a volte capitano in campo. Ci siamo beccati ma non c’è alcun problema. Ci sono state tensioni anche tra i collaboratori“. Si parla anche di una frase choc che ha fatto scattare la reazione del tecnico del Napoli, letteralmente infuriato al termine del match.