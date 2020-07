Ultime notizie di mercato per il Napoli che punta ancora Federico Bernardeschi, calciatore che vorrebbe trovare maggiore spazio. Lo scrive Il Mattino.

Si potrebbe riaprire clamorosamente la pista di Federico Bernardeschi al Napoli. Il calciatore è scontento del minutaggio che ha alla Juventus. Fino ad ora l’ipotesi di vestire la maglia azzurra è stata scartata principalmente per problemi legati ai diritti d’immagine, dato che il giocatore ha contratti importanti con alcuni sponsor. Inoltre l’ex Fiorentina vorrebbe giocarsi le sue carte in maglia bianconera, ma ha capito che con Sarri sarà difficile trovare più spazio. Ecco perché l’ipotesi di uno scambio Bernardeschi-Milik resta ancora in piedi. Il polacco vuole andare a Torino, mentre il Napoli vede nell’esterno bianconero un’ottima soluzione per completare il parco degli attaccanti. La trattativa è ancora tutta in salita, ma qualche spiraglio potrebbe esserci, ecco quanto scrive Il Mattino: