A Sky sicuri: “Milik è della Juventus, Napoli in difficoltà”

Focus sul mercato degli attaccanti per la Juventus, Paolo Condò e Matteo Marani di Sky: “Milik del Napoli è molto vicino alla Juventus”.

Sembra un affare quasi già fatto: Matteo Marani e Paolo Condò di Sky Arek Milik è quasi un giocatore della Juventus. Le voci di un passaggio del calciatore in maglia bianconera oramai si susseguono da settimane. Il polacco ha messo la Juve al primo posto nella lista di gradimento e spinge per il trasferimento. “Credo che sia un affare praticamente già fatto” dice Paolo Condò, seguito poi da Matteo Marani che aggiunge: “Si, anch’io credo che Milik sia vicinissimo ai bianconeri. Il suo contratto scade nel 2021 e questo mette in difficoltà il Napoli, perché praticamente da gennaio il polacco può firmare con qualsiasi altro club a parametro zero. Questo – dice Marani – fa perdere potere di vendita al club di Aurelio De Laurentiis“.

Secondo Sky l’affare Milik alla Juventus è vicinissimo ad essere concluso, ma se i bianconeri vogliono prendere già ora il polacco dovranno pagare il cartellino del giocatore. Ecco perché gli azzurri spingono per avviare quantomeno uno scambio con la società bianconera. Gattuso vorrebbe Bernardeschi, che ha però il ‘problema’ di un contratto oneroso con alcuni sponsor. Lo scambio, però, potrebbe essere l’arma giusta per il passaggio di Milik a Torino, anche perché lo ha detto pure il presidente del Barcellona Bartomeu che nel prossimo mercato saranno molto importanti gli scambi. Intanto il Napoli per sistemare l’attacco si sta cautelando acquistando Victor Osimhen. Ma il nigeriano non sarebbe l’unico acquisto per reparto offensivo, dato che Giuntoli spinge per aver Boga dal Sassuolo. Va ricorda che attualmente in rosa il club azzurro ha già Andrea Petagna. L’attaccante della Spal a fine stagione si trasferirà a Napoli e potrebbe fungere da terza punta dietro Mertens e Osimhen, oppure essere venduto per fare cassa.