Vrenna (Crotone): “Luperto piace, do un consiglio a Bernardeschi”

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha parlato di una possibile collaborazione col Napoli di Luperto, oltre che del futuro di Bernardeschi.

Il Crotone del presidente Gianni Vrenna guarda già al futuro, dato che c’è la volontà di allestire una formazione per giocarsi la salvezza in Serie A. Un aiuto potrebbe arrivare dal Napoli con una collaborazione tra Crotone e club azzurro: “Ben vengano operazioni con il Napoli per allestire una squadra che possa far bene nella massima serie ma non ho ancora sentito De Laurentiis“. Vrenna a Radio Goal, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, però fa sapere che Sebastiano Luperto è un calciatore nel mirino della squadra calabrese: “Ci piace, ha tanta esperienza in Serie A ed ha giocato anche nelle coppe europee. Parleremo con Giuntoli per capire se ci possono essere le basi per prendere il giocatore. Altri calciatori? Il Napoli ha tanti giocatori interessanti“. Poi il presidente del Crotone, Gianni Vrenna dà un consiglio a Bernardeschi che proprio in Calabria ha mosso i suoi primi passi da calciatore: “A Bernardeschi dico: Scegli Napoli. Giocheresti in una grande piazza. Non pensarci troppo“.

Col Crotone in Serie A il Sud porta un’altra rappresentante nella massima serie del campionato italiano, dato che il Benevento di Pippo Inzaghi ha già stravinto il campionato cadetto: “Insieme col Benevento portiamo due squadre del Sud in A e speriamo di poter dare un futuro radioso al meridione“. Vrenna oltre a Luperto e Bernadeschi, parla anche del futuro del suo club: “Insieme con i sanniti abbiamo dimostrato che saper programmare è importante nel calcio. Retrocedere e poi risalire subito non è mai semplice“.