Barcellona ansia per ter Stegen: può saltare il Napoli

Arrivano brutte notizie per ter Stegen del Barcellona che rischia di saltare la sfida di Champions League con il Napoli a causa di un infortunio.

Il Barcellona rischia di non avere Marc-Andrè ter Stegen per la sfida di Champions League con il Napoli. La stampa spagnola riferisce di un problema fisico per il portiere tedesco che è diventato un punto di rifermento per i blaugrana, oltre ad essere considerato uno dei portieri più forti in circolazione. L’estremo difensore si è sottoposto ad inizio stagione a trattamenti con le cellule staminali per risolvere un problema al tendine rotuleo del ginocchio destro. Il peggio sembrava passato, ma ora il dolore è tornato. A questo punto il ter Stegen potrebbe sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico che lo terrebbe fuori dai campi di gioco per 4 mesi. Questo significherebbe per il Barcellona non poter schierare il portiere nel match dell’8 agosto contro il Napoli, valido per il ritorno degli ottavi di Champions League.

Barcellona: guai per ter Stegen

Nei prossimi giorni staff medico e dirigenza bluagrana prenderanno la decisione definitiva su ter Stegen. C’è la volontà di far operare il portiere, ma si cerca una soluzione alternativa, ovvero intervenire chirurgicamente solo a Champion League conclusa.

Barcellona e ter Stegen dovranno decidere nei prossimi giorni, ma molto dipenderà anche da quanto dolore sente il portiere. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna il numero uno tedesco in questo momento non è al meglio della condizione. Il tutto arriva in un momento già molto delicato sia per il club che per la società. Ci sono tensioni interne tra i calciatori ed la dirigenza blaugrana, al punto che si parla di un possibile addio di Messi a fine stagione. Molto probabilmente si tratta di fantacalcio, così come la notizia di un possibile arrivo di Messi all’Inter.