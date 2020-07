Sorteggi Champions: Bayern o Chelsea per il Napoli, la Juve ‘pesca’ male

A Nyon si sono tenuti i sorteggi di Champions League per le Final Eight che si giocheranno a Lisbona a partire dal 12 agosto. Ecco gli accoppiamenti.

Se il Napoli riesce a battere il Barcellona nella gara di ritorno degli Ottavi di Champions League, in programma tra il 7 e 8 di agosto, sfiderà la vincente tra Bayern Monaco e Chelsea. Con ogni probabilità saranno i tedeschi a giocare contro il Napoli (se passa il turno con il Barça) dato che all’andata si sono imposti col risultato netto di 3-0 e possono giocare il ritorno in casa anche se senza pubblico.

Proprio l’assenza del pubblico potrebbe aiutare il Napoli nella difficilissima sfida di ritorno degli ottavi di Champions League che la squadra di Gattuso deve giocare col Barcellona. Secondo Paolo Condò di Sky in questo momento al Barça si sta vivendo una guerra ed il Napoli ne potrebbe approfittare. Il Camp Nou sarà vuoto, ma la squadra di Messi fa comunque paura. Si parte dal risultato della gara di andata del San Paolo terminata 1-1.

Sorteggi Champions: tutti gli accoppiamenti

Il sorteggio di Nyon non ha sorriso alle italiane. Il Napoli se vince col Barcellona gioca con la vincente di Bayern e Chelsea. L’Atalanta (già ai Quarti) sfiderà il Psg che viene da un lungo periodo di inattività, dato che il campionato francese è terminato a causa dell’emergenza coronavirus. La Juventus, invece, se batte il Lyone (all’andata in Francia ha perso per 1-0) giocherà con la vincente di Manchester City-Real Madrid (l’andata è terminata 2-1 per la squadra allenata da Guardiola).

Ecco il tabellone completo dei Quarti di finale di Champions