Paolo Condò: “A Barcellona è guerra in corsa, il Napoli può sperare”

Paolo Condò giornalista di Sky ha parlato di Napoli-Barcellona durante il programma che presenta i sorteggi di Champions League per le final eight.

“In questo momento a Barcellona c’è una guerra in atto per la dirigenza del club. Sicuramente il Napoli può approfittare di questo clima teso” ha detto Paolo Condò giornalista di Sky durante il programma che trasmette live i sorteggi per le finale eight di Champions League. “So che c’è una parte della dirigenza che vorrebbe riprendere Guardiola, ma per farlo bisogna spodestare l’attuale dirigenza. Quindi – ha detto Condò – in questo momento c’è un clima estremamente teso al Barça“. Anche Alessandro Costacurta e Riccardo Trevisani hanno parlato della gara di ritorno degli ottavi di finale che il Napoli deve ancora giocare col Barcellona: “Giocare in una Camp Nou vuoto, dove di solito ci sono centomila spettatori non è una cosa da sottovalutare. Inoltre a Barcellona si sta vivendo un momento delicato, la squadra di Gattuso non è spacciata“.