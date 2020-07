Sorteggi Champions: ai Quarti il Napoli può sfidare la vincente tra Bayern e Chelsea

12.28 L’Atalanta sfiderà il Psg

12.27 La vincente di Napoli-Barcellona giocherà contro la vincente di Chelsea-Bayern Monaco. L’andata è finita 3-0 per i tedeschi

12.26 il Lipsia sfiderà l’Atletico Madrid

12.25 La vincenti di Manchester Ciyy-Real Madrid giocherà contro la vincente di Lyone-Juventus

12.17 Costacurta sulla sfida tra Napoli e Barcellona: “Giocare ora con il Barça ‘conviene’ si giocherà in uno stadio vuoto e non mica una cosa da sottovalutare. Inoltre ci sono molti problemi interni”

12.12 per l’Atletico Madrid parla Koke

12.10 primo collegamento in videoconferenza parlano Chiellini e Nedved della Juventus

12.05 tutte le partite si giocheranno a Lisbona nei due stati della città. Tutte le gare si giocheranno alle ore 21.

12.00 Tutto pronto a Nyon per la fase di preparazione dei sorteggi di Champions League.

Alle 12 in diretta dalla sede Uefa di Nyon si terranno i sorteggi per le final eight di Champions League, si conosce la possibile avversaria del Napoli.

Il Napoli di Gennaro Gattuso deve ancora giocare la gara di ritorno degli Ottavi di finale contro il Barcellona, ma già oggi potrà conoscere la sua potenziale avversaria ai Quarti. Napolipiù segue live i sorteggi di Champions League per le final eight che si giocheranno tutti in Portogallo, ecco le date:

Quarti di finale (12-15 agosto)

Semifinali (18-19 agosto)

Finale (23 agosto)

Finale Eight Champions League: ecco le regole

Il sorteggio di Champions League non prevede teste di serie né restrizioni particolari, sono possibili infatti anche scontri tra squadre della stessa nazione. Ecco tutte le squadre partecipanti ed anche quelle che potenzialmente potrebbero accedere ai Quarti qualora superassero gli Ottavi.

Atalanta (Italia)

Atletico Madrid (Spagna)

Lipsia (Germania)

Paris Saint-Germain (Francia)

Squadre ancora agli Ottavi [gara di ritorno 7/8 agosto]

Bayern Monaco (Germania) / Chelsea (Inghilterra) andata 3-0

Barcellona (Spagna) / Napoli (Italia) andata 1-1 [

Manchester City (Inghilterra) / Real Madrid (Spagna) andata 2-1

Juventus (Italia) / Lione (Francia) andata 0-1