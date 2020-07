Gennaro Gattuso si è lasciato sfuggire una frase su Osimhen nel post partita di Genoa-Napoli: “Quando arriverà a Napoli vi spigo cosa cambia”.

Il Napoli prepara la prossima stagione e Gennaro Gattuso pensa anche a Victor Osimhen, il calciatore che potrebbe sostituire Arkadiusz Milik nello scacchiere azzurro. L’allenatore del Napoli ha anche avuto un incontro con il nigeriano e da più parti si sottolinea che è proprio il tecnico calabrese ad avallare l’acquisto dell’attaccante del Lille. Secondo le ultime notizie di Sky il giocatore è sempre molto vicino al Napoli, anche se negli ultimi giorni qualche squadra di Premier si è fatta avanti. Il club di Aurelio De Laurentiis resta in pole position per l’acquisto del nigeriano che sta prendendo tempo. Secondo quanto fatto sapere dai suoi agenti non c’è alcuna preclusione di Osimhen al Napoli, così come si era vociferato nei giorni scorsi.

Gattuso su Osimhen: ultime notizie

Nel post partita con il Genoa si è fatto molto riferimento anche la mercato, inevitabile in un momento in cui bisogna coniugare calcio giocato e futuro della rosa azzurra. Gattuso ha fatto capire che oramai Milik cambierà aria: “Difficilmente troveremo sul mercato un giocatore forte come lui, ci vogliono tanti milioni. Ma quando un giocatore pensa che il suo ciclo sia finito bisogna ascoltarlo bene, così come bisogna fare con gli allenatori e la società“. La Juve è sempre alla finestra per Milik, ma bisognerà capire se la società bianconera asseconderà le richieste del Napoli.

Intanto Gattuso su Osimhen si è lasciato andare ad una frase che fa presagire qualcosa di molto positivo: “Rispetto a Milik ha caratteristiche diverse. Quando arriverà vi spiegherò, per ora è un giocatore del Lille“. Giuntoli ieri ha gettato acqua sul fuoco provando a nascondere la trattativa, ma la società sta spingendo molto per questo l’acquisto del giovane attaccante.