Osimhen, l’entourage: “E’ tutto falso, ecco la posizione del giocatore”

Osika Okolo, cognato e membro dell’entourage di Victor Osimhen ha parlato alla redazione di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli.

“Le voci che stanno girando in queste ore sono tutte false” dice lapidario Osita Okolo, cognato di Osimhen e membro dell’entourage del calciatore accostato al Napoli. Nella giornata di ieri si è parlato di una trattativa quasi saltata per un rifiuto di Osimhen di andare a Napoli, la motivazione sarebbe la voglia dell’attaccante di andare in Preamier League. “Noi ed il giocatore siamo molto infastiditi da queste voci, non ha mai detto di voler aspettare una squadra di Premier. Sta prendendo tempo solo per questioni personali. Venire a Napoli – ha aggiunto Okolo – come andare in un altro club è una questione di scelta di vita”.

Lo stesso cognato di Osimhen ha detto che proprio oggi l’entourage ha in programma un incontro con il calciatore, il cui cartellino appartiene al Lille. Dopo questo meeting potrebbero esserci delle novità. Va ricordato che Osimehn è stato anche a Napoli dove ha incontrato Gattuso prima e De Laurentiis poi. La società gli ha spiegato il progetto e lo ha fatto sentire importante, gratificandolo anche con un contratto di 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione. Ora sta ad Osimhen prendere una decisione definitiva.