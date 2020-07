Il Napoli sarà in ritiro in Trentino e poi in Abruzzo. De Laurentiis raddoppia le sedi per la preparazione estiva del club partenopeo.

Doppio ritiro per il Napoli, Trentino e Abruzzo, Aurelio De Laurentiis ha messo in piedi una grande operazione di marketing territoriale utile alla promozione turistica sia del Val di sole che degli appennini meridionali. Secondo quanto appreso dal quotidiano la Repubblica, il club partenopeo sarà di scena nelle due località pe rla preparazione estiva. Ecco i dettagli:

NAPOLI, RITIRO IN TRENTINO E POI IN ABRUZZO

“La Regione Abruzzo ha ufficializzato con un comunicato la convenzione di 6 anni che sarà firmata lunedì con la Ssc Napoli. L’accordo è valido fino al 2025 con opzione per il rinnovo per altri sei anni. La prima amichevole del Napoli sarà con il Castel di Sangro Calcio (disputa il campionato di Promozione), poi alcune squadre abruzzesi (dovrebbero essere Teramo e Pescara). Prevista anche un’amichevole con un club internazionale.

L’accordo del calcio Napoli per sei anni con la Regione Abruzzo non prevederà l’addio a Dimaro-Folgarida, dove gli azzurri si allenano ormai dal 2010, una presenza costante. Il contratto con il Trentino è valido fino al 2022 e quindi il Napoli farà una coabitazione a partire dalla prossima estate”.

Repubblica aggiunge: “Le tre settimane di ritiro classico nella Val di Sole sul campo di Carciato e poi ad agosto gli azzurri non rientreranno al Training Center di Castel Volturno, ma rifiniranno il debutto in campionato in Abruzzo. Lo stadio Patini di Castel di Sangro è all’avanguardia: ha due campi di allenamento in erba naturale e soprattutto consentirà al Napoli di organizzare partite in notturna che potranno essere trasmesse in diretta televisiva. L’illuminazione dell’impianto è all’avanguardia, come già testimoniato dalla nazionale Under 21, presenza fissa al Patini“.