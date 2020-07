Maksimovic e Zielinski saranno due colonne del nuovo Napoli. Pronti i rinnovi per i due giocatori considerati inamovibili da Gennaro Gattuso.

Il Napoli riparte da Maksimovic e Zielinski. I due giocatori sono prossimi la rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis. L’edizione odierna del quotidiano la repubblica, nello spazio riservato al Calcio Napoli ha raccontato le ultime notizie legate ai rinnovi dei due giocatori:

“Nikola Maksimovic è cambiato con la gestione Gattuso. Da alternativa di lusso a titolare al centro della difesa. Maksimovic è un leader del reparto arretrato: attento nelle letture e nella gestione delle chiusure. Le prestazioni hanno raccolto consensi e applausi da parte dei tifosi. La società, invece, ha sciolto gli ultimi dubbi sul futuro. Il rinnovo del contratto è una certezza.

L’attuale scadenza (2021) sarà prolungata al 2025. Perché Maksimovic è un protagonista di questo Napoli. La ricetta di questo cambiamento radicale è abbastanza semplice ed è stato il diretto interessato a svelarla. «Ho finalmente trovato la continuità. Prima giocavo uno o due partite e tornavo in panchina. Stavolta è diverso. Ho la fiducia di Gattuso».

Undici partite consecutive giocate dal primo minuto tra campionato, Coppa Italia e Champions per poi riposare domenica scorsa al San Paolo contro la Roma (entrato nel finale). Il giocatore ha alzato il livello meritandosi la riconferma, rappresenta una certezza per il Napoli, proprio mentre Koulibaly è conteso dalle due corazzate di Manchester, City e United”.

Repubblica aggiunge: “Maksimovic ha fatto la sua scelta: ancora in azzurro per fare la differenza e conquistare traguardi importanti. Per l’allenatore è prezioso, così come Piotr Zielinski. Anche la trattativa per il rinnovo del centrocampista è vicina al traguardo dopo un lungo tormentone. Il polacco si legherà al Napoli con una clausola rescissoria alta e un maxi-ingaggio, status di un giocatore considerato importante. Gattuso lo ha schierato nella sua posizione preferita: gioca mezz’ala in mediana e il rendimento è cresciuto. Deve migliorare in fase offensiva: due sole reti in questa stagione non rendono merito al suo talento, ma Gattuso è convinto di poter sistemare pure questa statistica. Maksimovic e Zielinski saranno due colonne del nuovo Napoli“.