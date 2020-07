Nuovo contratto per Gattuso: il Napoli lo blinda, ecco quando firma

Secondo TuttoSport la SSCN ha raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Gennaro Gattuso, il tecnico è pronto a firmare un triennale.

La firma di Gennaro Gattuso sul nuovo contratto offerto dal Napoli arriverà a fine stagione. Era chiaro già da tempo che il tecnico sarebbe rimasto sulla panchina azzurra, anche perché fino ad ora ha dimostrato già tanto. Gattuso è riuscito a prendere un gruppo spaccato ed a rinsaldarlo, dandogli nuove motivazioni. La vittoria della Coppa Italia è stato un altro grande passo verso la riconferma, dato che la squadra ha dovuto superare ostacoli come Inter e Juventus. Insomma c’è da dire che Gattuso fino ad ora ha più che meritato la conferma. I numeri parlano per lui nelle stesse 15 partite giocate da Ancelotti, l’attuale tecnico del Napoli ha racimolato ben 6 punti in più. Quello che è cambiato è anche l’assetto tattico, con il 4-3-3 la squadra si esprime meglio anche grazie a gente come Demme, che lo stesso Gattuso ha voluto a Napoli.

Contratto Gattuso: il tecnico al centro del progetto

La conferma di Gattuso per altri tre anni sulla panchina del Napoli fa partire un progetto a medio-lungo termine. Il tecnico è molto coinvolto anche in fase di calciomercato (vedi la cena con Osimhen). L’importanza di Gattuso però si vede anche nella gestione di casi come Allan e Lozano, entrambi riportati sulla retta via dopo uno scarso impegno durante l’allenamento. Altro fattore fondamentale, il tecnico calabrese è riuscito a far crescere mentalmente Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli ora è ancora più convinto dei propri mezzi e proprio Gattuso lo sta spingendo a puntare più spesso l’uomo, per fare ulteriormente la differenza. Con il nuovo contratto Gattuso sarà al centro del progetto partenopeo e pienamente coinvolto nella gestione della rosa, sia in entrata che in uscita.