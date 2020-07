Gazzetta – Il Napoli vuole cedere Lozano, problema valutazione

Il Napoli ha deciso vuole cedere Hirving Lozano, il messicano sta trovando un po’ di minutaggio ma pare comunque fuori dalle dinamiche future.

Il Napoli vuole cedere Lozano, arrivato come il grande colpo estivo, fosse solo per i 50 milioni investiti da Aurelio De Laurentiis per portarlo in azzurro e accontentare Carlo Ancelotti. Hirving Lozano, qualche gol a parte, fino ad ora ha dimostrato poco e nulla. Con l’arrivo di Gattuso non ha quasi mai visto il campo, ma ora il tecnico gli sta concedendo qualche minuto in più, ma solo a gara in corso. C’è da dire che almeno fisicamente il calciatore sembra cresciuto, così come in termini di mentalità. Si vede il ‘tocco’ di Gattuso che sta insegnando un po’ di sana competizione al giocatore messicano, che all’inizio sembrava un pesce fuor d’acqua, nonostante le tante occasioni che gli ha dato Ancelotti.

Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli è intenzionato a cedere Lozano, ma il problema resta la valutazione del calciatore. La società azzurra ha speso tantissimo e non vorrebbe fare una minus valenza. Per questo continua a valutarlo 50 milioni di euro, ovvero il prezzo di quanto lo ha pagato. Dopo un anno di ammortamento potrebbe essere un buon affare rivenderlo subito, se viene ritenuto fuori dagli schemi tecnici. In questo momento, però, il prezzo del calciatore non attrae nessun compratore anche perché in campo non ha fatto vedere grandissime cose. La speranza è che Gattuso in questo finale di stagione, possa finalmente trovargli una collocazione tattica per farlo esprimere al meglio. Qualche accenno lo sta dando in queste ultime giornate, quando Lozano è stato chiamato in causa più frequentemente. Il messicano ha fatto vedere un gol e qualche buono spunto, la speranza per i tifosi è la dirigenza è che la crescita del messicano possa essere costante in queste ultime partite che restano da giocare.