Napoli, Conte si accende: “Sfida bellissima, ce la siamo meritata”

NAPOLI – Antonio Conte ritrova il suo spirito combattivo proprio alla vigilia di una delle sfide più attese della stagione. Il tecnico del Napoli, che nelle ultime settimane era apparso più dimesso a causa del difficile febbraio vissuto dalla squadra, ha mandato un segnale chiaro: il Napoli è pronto a giocarsi tutto contro l’Inter.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport nell’analisi di Vincenzo D’Angelo, Conte ha voluto trasmettere ai suoi ragazzi l’orgoglio per il lavoro svolto in questi mesi, che ha permesso alla squadra di passare dal disastro post-scudetto alla lotta per il titolo:

“Dopo sette mesi mi sarei aspettato un Napoli che inizia a prendere forma. Trovarci lì deve riempirci di orgoglio, ma senza metterci pressione. Ho detto ai ragazzi di godersi questo momento, perché questa classifica ce la siamo meritata con il lavoro”.

L’analisi dopo Como e il richiamo alla mentalità vincente

La sconfitta di Como ha lasciato il segno, ma Conte ha preferito trasformarla in un’opportunità di crescita:

“Dopo una sconfitta impari più che da una vittoria. I ragazzi sanno che ero molto arrabbiato, ma lo erano anche loro. Bisogna restare sul pezzo fino al 95’, senza trascurare nulla. Tutti i punti fatti li abbiamo sudati, non abbiamo mai avuto vittorie facili. Bisogna odiare la sconfitta, ma anche accettarla quando l’avversario è stato più bravo di te, come l’Atalanta al Maradona”.

L’Inter rappresenta un banco di prova decisivo per misurare la crescita del Napoli:

“Questa sarà una partita bellissima, vediamo chi sarà più bravo”, ha detto Conte, lasciando intendere che il suo Napoli è pronto alla battaglia.

Scelte di formazione: Gilmour in pole, fiducia a Raspadori

Conte dovrà fare a meno di Anguissa e ha un dubbio a centrocampo, con Gilmour favorito su Billing per sostituirlo. In attacco, confermato Raspadori accanto a Lukaku:

“Ci dà qualità, e questa è una notte in cui ne servirà tanta”.

Conte ha ritrovato il suo fuoco e vuole trasmetterlo alla squadra. Il Napoli è pronto alla sfida scudetto.