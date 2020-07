Ritiro Napoli, comunicato ufficiale: “Decisione su Trentino e Abruzzo”

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulla prossima sede del ritiro che non si terrà più in Trentino. La squadra andrà in Abruzzo.

Cambia ritiro il Napoli che con un comunicato ufficiale fa sapere che dal prossimo anno non sarà più in Trentino. La SSCN attraverso un comunicato ha fatto sapere la sua decisione, ecco il testo:

SSCN e il Trentino | Val di Sole hanno deciso congiuntamente di rinunciare per l’estate 2020 allo svolgimento del ritiro estivo pre campionato a Dimaro – Folgarida. La ripresa delle competizioni ufficiali della corrente stagione sportiva 2019/2020 ha reso impossibile individuare con le consuete scadenze il periodo abituale di svolgimento del ritiro collocato nel mese di luglio e ha conseguentemente impedito l’organizzazione di tale evento con l’abituale efficacia operativa conosciuta e apprezzata dalla società del Presidente Aurelio De Laurentiis e dalle migliaia di supporter azzurri di tutta Europa che da dieci anni frequentano questo meraviglioso angolo del Trentino. Va sottolineato che la Val di Sole, come il resto del Trentino, è totalmente operativa e sta accogliendo, come in passato, gli ospiti che la scelgono per il periodo di vacanza come è avvenuto negli ultimi dieci anni da SSC Napoli e dai suoi tifosi. In vista della stagione sportiva 2020/2021 il Napoli svolgerà un periodo di preparazione in Abruzzo a Castel di Sangro. Nella stagione sportiva 2021/2022 la squadra tornerà ad effettuare il ritiro nel mese di luglio a Dimaro Folgarida | Val di Sole | Trentino.

Ritiro Napoli: comunicato ufficiale, si va in Abruzzo

Dunque il Napoli per la prossima stagione effettuerà il ritiro in Abruzzo a Castel di Sangro e non più in Trentino. Ad incidere sulla decisione è stata la questione covid che ha fatto slittare il termine della stagione. Va ricordato che dopo il termine del campionato il Napoli dovrà giocare almeno un’altra gara di Champions League con il Barcellona.

Il Napoli con il comunicato ufficiale sul ritiro chiarisce che dal prossimo anno si torna in Trentino, quindi bisogna capire se effettivamente ci sarà un accordo di 6 anni con l’Abruzzo.